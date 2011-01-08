Сотрудник для ведения англ. блогов

Требуется один или несколько человек на ведение англоязычных блогов, на постоянной основе и регулярно.

Стоимость работы - 1$ за 1000. Примерно 40-50 постов в месяц, размер одного поста - около 2000 знаков.

Тематики несложные (путешествия, рукоделие и т.д.). Писать нужно практически каждый день.

Просьба отписываться только в проекте.