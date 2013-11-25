Советы начинающему автолюбителю

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Завершен1 заявка124 просмотра

Здравствуйте, необходимы тексты на автомобильную тематику.

11 лет назад
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Артур приятно удивил оперативностью и качеством исполнения ТЗ. В каждом из текстов было отображены не только мои пожелания, но и привнесены некоторые личностные стороны самого автора, что подчеркивает его индивидуальность и творческий подход! Рекомендую, великолепный исполнитель!
Дмитрий показал себя превосходным заказчиком, создав впечатление человека, с которым приятно иметь дело. В общении проявлял крайнее дружелюбие, ставил конкретные задачи и творчески подходил к совместному сотрудничеству. Своевременно последовавшая оплата -- приятно удивила. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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