Создание 4-х продающих посадочных страниц

Всем привет!

Есть сайт по строительству деревянных домов, необходимо разработать 4 продающих страницы по трём видам домов и баням.

Нужно это для рекламной кампании в Adwords.

Базовый контент для для всех разделов есть, писать контент с нуля н нужно, сумма должна быть за страницу, а в баксах за символы..

Жду ваших предложений и живых примеров.