Создание контента для интернет-магазина

нужен копирайтер который будет писать статьи по 2000сим с проблемами , оплата 30-40р за одну статью .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта интернет-магазина постельного белья требуется провести обновление контента.
Задачи: 1) создание новостей на сайте
2) размещение новостей в двух соц сетях (ВК, instagram)
3) разработка текста и оформления для рекламных рассылок
4) работа в соцсети по созданию отзывов и рекомендаций о товарах сайта
5) другие мелкие поручения по оформлению текстов на сайте
Требования:
1) грамотная русская письменная речь
2) постоянная доступность по электронной почте
3) знание ассортимента домашнего текстиля
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