Создание легенды о компании (текст)

Мое почтение! Требуется мастер текста для написания большого количества коммерческих статей. Очень большого количества статей. Объемы статей от 1.5 до 4 к. Расценки разные. Портфолио - наше все!
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Доброго времени суток!
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Нужен специалист с опытом и примерами!
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