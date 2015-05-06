Создание нового бренда колбасных изделий

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок211 просмотров

Нужна идея продвижения различных колбасных изделий под единым брендом, включая слоган. Под идеей понимается ответ на вопрос, почему именно наш продукт?

Предпосылка следующая: мы подобрали в Чехии и Польше качественные колбасные изделия, которые лучше соответствуют вкусам русскоязычного потребителя в Германии, чем местные продукты местных производителей.

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10 лет назад
Shames_GmbH
Борис 
52 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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