Добрый день! Нужно написать описания к товарам ИМ. Тематика - обручальные кольца. Требования к описаниям: легко читаемые, грамотные, уникальные. Объем каждого описания 500-600 символов без пробелов. Первоначальное количество карточек - 10 ...
Создание нового бренда колбасных изделий
Нужна идея продвижения различных колбасных изделий под единым брендом, включая слоган. Под идеей понимается ответ на вопрос, почему именно наш продукт?
Предпосылка следующая: мы подобрали в Чехии и Польше качественные колбасные изделия, которые лучше соответствуют вкусам русскоязычного потребителя в Германии, чем местные продукты местных производителей.
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