Создание нового бренда колбасных изделий

Нужна идея продвижения различных колбасных изделий под единым брендом, включая слоган. Под идеей понимается ответ на вопрос, почему именно наш продукт?

Предпосылка следующая: мы подобрали в Чехии и Польше качественные колбасные изделия, которые лучше соответствуют вкусам русскоязычного потребителя в Германии, чем местные продукты местных производителей.

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