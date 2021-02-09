Создание описания для карточек товаров на Маркетплейсах

Привет!Ищу фрилансера для постоянного сотрудничества Я занимаюсь продажей товаров на маркетплейсах (OZON, Wildberies, Беру, TIU)Нужно:1. Создавать описания для товаров (рерайт описания похожих товаров)- Текст должен проходить по кол-ву символов и % уникальности (разные у всех маркетплесов)- Текст должен включать ключевые запросы (SEO)- Без воды, только польза и характеристики товара в простой и понятной форме