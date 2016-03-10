Создаётся сайт по автомобильной тематике. Необходимо выписать всё семантическое ядро сайта. Оплата за количество символов - 40 рублей за 1000 символов. Будет потрачено не менее 300000 рублей.
Создание текстов для сайта. Тема: "Строительство бассейнов"
Создать 30 000 символов.
Заявки фрилансеров
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