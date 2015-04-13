Создание вкладки для страницы Facebook

Денис, большое спасибо за сотрудничество! Все получилось очень качественно, аккуратно и в срок. Взялись за эксклюзивную работу, разобрались в деталях и нюансах, самостоятельно решили возникшие проблемы! Очень рад нашему сотрудничеству! Надеюсь, в дальнейшем еще сможем поработать. Еще раз, большое спасибо! Всем рекомендую ответственного человека!