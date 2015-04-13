Создание вкладки для страницы Facebook

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Завершен1 заявка145 просмотров

Необходимо разработать вкладку для страницы Facebook, посвященной услугам индивидуального гида в Израиле.

Вкладку необходимо разработать соответственно дизайну и тех заданию.

Дизайн и ТЗ прилагается. Дизайн в формате PSD вышлю исполнителю. Могу сделать верстку.

При необходимости готов обсуждать и редактировать задание для возможности его исполнения.

Пожалуйста, укажите сроки и стоимость данной работы.

Спасибо!

10 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Kondak
Денис 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
5 дней
Денис, большое спасибо за сотрудничество! Все получилось очень качественно, аккуратно и в срок. Взялись за эксклюзивную работу, разобрались в деталях и нюансах, самостоятельно решили возникшие проблемы! Очень рад нашему сотрудничеству! Надеюсь, в дальнейшем еще сможем поработать. Еще раз, большое спасибо! Всем рекомендую ответственного человека!
Александр вновь показал себя отличным заказчиком. Были предоставлены четкие требования, примеры, пожелания по проекту. Все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

Kondak
Денис 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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