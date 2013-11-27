Специалист по ведению групп внутри сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок330 просмотров

Ведение 4-5 групп внутри ресурса its-my-life.ru

Публикация фото, видео и текстовых материалов.

Увеличение кол-во участников в группах за счет посетителей.

Ребят, это не соц.сети, это работа с контентом на ресурсе!!!

Оплата: По договоренности.

11 лет назад
Iml
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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