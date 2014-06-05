Срочный рерайт двух текстов

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Необходимо произвести рерайт двух текстов по тематике "ремонт квартир". Кол-во знаков порядка 5000.
Нужно сделать сегодня. Оплата по факту.
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