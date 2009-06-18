Срочно нужен слоган абсолютно новыму сервису

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок849 просмотров
#1$

ТЗ !!!

1. слоган должен состоит из 2 или 3 слов.

2. о торговли например торгуй легко !!!

3. весь текст / звони на ххх-хххх и ................!!!

4. и лучше этого слогана должно быть - торгуй легко !!!

5. само сервис типа торговая площадка. сайт www.e-bazar.uz

16 лет назад
jam777
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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