Для нового проекта нужны Ваши отчеты об отдыхе в Крыму. Обязательные требования: 1. Текст должен быть уникальным, т.е. отчет ранее нигде не публиковался. 2. Наличие своих фотографий (чем больше, тем лучше) ...
Срочно нужен слоган абсолютно новыму сервису
ТЗ !!!
1. слоган должен состоит из 2 или 3 слов.
2. о торговли например торгуй легко !!!
3. весь текст / звони на ххх-хххх и ................!!!
4. и лучше этого слогана должно быть - торгуй легко !!!
5. само сервис типа торговая площадка. сайт www.e-bazar.uz
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