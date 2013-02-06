Срочно подготовить вопросы для интервью.

КопирайтингЗавершен4 заявки132 просмотра
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Необходимо подготовить 60 вопросов для интервью, по теме «Сломать или признать: многоквартирные дома на землях ИЖС»

Интервью будет проводиться с одним из застройщиков таких домов.

Вопросы могут быть острые, провокационные, технически сложные, т.е любые.

работа не сложная, но кропотливая.

Все материалы по данной теме и соответственно база для формирования вопросов в файле-приложении.

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.

11 лет назад
Byshkov
Эдуард 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
demontv82
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Дмитрий быстро понял задачу,предложил самые адекватные условия по работе. Раньше срока и качественно выполнил задание. Рекомендую. Буду обращаться вновь, 10 баллов.
Отличный заказчик. Знает, что хочет увидеть в итоге и вовремя платит за результат. Приятно с ним работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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