Срочно подготовить вопросы для интервью.

Необходимо подготовить 60 вопросов для интервью, по теме «Сломать или признать: многоквартирные дома на землях ИЖС»

Интервью будет проводиться с одним из застройщиков таких домов.

Вопросы могут быть острые, провокационные, технически сложные, т.е любые.

работа не сложная, но кропотливая.

Все материалы по данной теме и соответственно база для формирования вопросов в файле-приложении.

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.