Срочно работа с тектом!

Здраствуйте нужны срочно тексты на тему "Строительство (домов,квартир,дач и т.д) всего у вас должно получится 6 работ по каждой теме строительства ( можно 2 - 3статьи написать об "строительстве дачи" например). цена за срочность 3$ за 1000 символов, статьи от 2500 символов ( с пробелами) оплата по факту выполненных работ.

Стучите 649497057 (ответит робот сразу же, если ещё возникнут вопросы я отвечу)