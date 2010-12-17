Требуется рерайт статей на множество тематик, источник я даю сам или выбираете сами. Требования: 100% уникальность по Advego, абсолютная читабельность так как для людей. Статей не ...
Срочно работа с тектом!
Здраствуйте нужны срочно тексты на тему "Строительство (домов,квартир,дач и т.д) всего у вас должно получится 6 работ по каждой теме строительства ( можно 2 - 3статьи написать об "строительстве дачи" например). цена за срочность 3$ за 1000 символов, статьи от 2500 символов ( с пробелами) оплата по факту выполненных работ.
Стучите 649497057 (ответит робот сразу же, если ещё возникнут вопросы я отвечу)
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