Срочно работа с тектом!

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок401 просмотр

Здраствуйте нужны срочно тексты на тему "Строительство (домов,квартир,дач и т.д) всего у вас должно получится 6 работ по каждой теме строительства ( можно 2 - 3статьи написать об "строительстве дачи" например). цена за срочность 3$ за 1000 символов, статьи от 2500 символов ( с пробелами) оплата по факту выполненных работ.

Стучите 649497057 (ответит робот сразу же, если ещё возникнут вопросы я отвечу)

14 лет назад
loginov1
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров