Срочно, рерайт мобильного приложения (оплата только PayPal)

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Вечер добрый!

нужен  рерайт моего дословного перевода мобильного приложения.

Важна краткость и лёгкое восприятие.

Текста совсем мало.

Оплата только PayPal.

Файл:https://drive.google.com/file/d/0B6g3rQw3nxXVLVNDWVBTLWNqa3M/view?usp=sharing

От Вас:  дата/время исполнения + цена.

Заранее спасибо!

8 лет назад
bikalexander
Гросс 
38 летГермания
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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