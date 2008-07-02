Срочно требуется написать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок327 просмотров

Срочно надо написать статью на тему: Недвижимость! (6000зн.б.пр.)

Никакого плагиата - чистый копирайт!!!

Читаться должно легко и свободно!!!

В ПРИВАТ НЕ ПИСАТЬ!!!

оставлять только цену, сроки и асю

17 лет назад
BHuMAHuE
Галина 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopiraiter
Иванов 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$30
1 день
Все выполнил Быстро и качественно. При необходимости буду обращаться еще. Все тексты соответствуют требованиям, предъявленным мной. И проверка на плагиат выдала 100% уникальность
Отличный заказчик. Оплата точно в срок, никаких задержек.. Приятен в общении.. в общем - мечта каждого фрилансера!

Заявки фрилансеров

Kopiraiter
Иванов 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • 10 статей о дизайне

    Необходимо написать 10 заметок о дизайне. Ориентация на публикацию в блоге. Т.е. нужно писать от автора блога. Объем 1000 символов Тема: Дизайн(сайты, лого, промышленный, да все что угодно) ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать несколько статей

    Нужно написать несколько статей на сайты. Предложения оставлять в формате: цена за 1000/icq В приват не писать все предложения оставляйте здесь подробности при личном общении. Цены просьба оставлять реальные ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 50 статей для нового сайта

    $100

    Требования: * грамотность‚ знание русского языка * умение грамотно и лаконично излагать свои мысли в письменной форме * ответственность‚ усидчивость‚ исполнительность Желательные требования (при необходимости -- научим): ...

    Написание статей
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать статью о фрилансе

    $300

    ТЗ: Написать статью о фрилансе,как о методе заработка.Свободный стиль написания. 5 листов,из них: 1-общее описание фриланса. 2-необходимые знания. 3-описать процесс заработка и средние суммы по категориям. 4-лучшие ресурсы для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сценарий

    $500

    Требуется сценарист для разработки простого, но эффективного сценария. Суть - реклама услуг видеостудии, полный цикл изготовления: - стендовое видео - информационное видео - съемка и монтаж ивентов (как развлекательных так ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 4 статьи

    $200

    Срочно нужен автор-журналист по теме защита прав потребителей. оплата: 200 руб/тыс.знаков без пробелов после редактирования. Нужно сегодня 4 статьи по 6000 знаков. Темы: Медицинские услуги. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание описаний для регистрации в каталогах

    Нужны уникальные описания с ключевыми словами (не генерация программой) для сетки развлекательных ресурсов. Описания будут использоваться для регистрации в поисковых системах и для обмена ссылками. Сайты : www.realdosug.ru www.funworld.ru ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи по теме "паркинги, парковки"

    Требуется написание грамотных статей по тематикам: - паркинги - парковки - автостоянки - нехватка машиномест и решение проблемы с помощью парковочного оборудования - автоматические паркинги - механизированные парковки ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад