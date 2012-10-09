Срочно требуется рерайт

$50
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Завершен1 заявка333 просмотра

Здравствуйте! Нужно сделать рерайт 8 статей на тему "Игры для андроид". Одна статья 2500-2600 зн бп. Исходники находите сами. Нужно сдать до 20:00 по Москве. Оплата 35р 1000 зн

Android
13 лет назад
Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад
$20
1 день
Игорь выполнил работу на отлично и сдал вовремя! С ним приятно общаться и задание понял с первого раза. Обязательно буду обращаться еще! Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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