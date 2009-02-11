Стартовые для 24 сайтов

КопирайтингЗакрыт10 заявок255 просмотров
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Написать стартовые страницы с выделением ключевых слов для seo для следующих сайтов www.remont-kompa.ru, www.remno.ru, www.realbowling.ru, www.inresto.ru, www.salonkra.ru, www.repeta.ru, www.saunarium.ru, www.kupi-bileti.ru, www.postelu.ru, www.striptiziruem.ru, www.mirklubov.ru, www.poprazdnuem.ru, www.zoloton.ru, www.marketing-bluetooth.ru, www.videosnab.ru, www.house-control.ru, www.avtoproizvodstvo.ru, www.klimapro.ru, www.dosoft.ru, www.okonki.ru, www.erotut.ru, www.podzagorim.ru, www.tatui.ru, www.mirpirsinga.ru

Объем текстов 1000-1500 символов. Оплата за все 15 WMZ и ни каплей больше... Пример адекватного текста можно лицезреть на www.turitut.ru Ключевые слова, которые необходимо употребить на стартовых страницах предоставляются после утверждения исполнителя. Устроит хороший рерайт.

15 лет назад
tarasgu
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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