Статьи - банковские вклады

КопирайтингЗакрыт15 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны статьи по тематике — банковские вклады.

- 5 статей по 2-3 ключа на статью (сео оптимизированный текст, прямые вхождение, морфология и пр.)

- Объем каждой статьи от 4000 до 6000 знаков. Уникальность 100%.

- в каждой статье по 2-4 заголовка.

- От вас обязательно примеры текстов по фин сфере, со ссылкой на ваше портфолио, просто внешние ссылки не рассматриваются (невозможно опознать автора).

Алгоритм предлагаю следующий:

- вы сами определяете от какого лица вы пишите - например, от лица специалиста банковской сферы или обывателя, который делится опытом, но из текста должно быть понятно кто пишет.

- вы определяете какие ключи использовать в каждой статье (не более 3-х);

- вы придумываете название и заголовки;

ключи: http://www.floomby.ru/s1/meBX2e

Скорость написания на втором месте, на первом качество. Оплата ВМ, Яндекс, Сбер, Киви.

9 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание сео статей для сайта

    Тематика - автозапчасти, авто шины, аккумуляторы. Примерный объем - 20 статей по 3000 знаков. Прошу указывать стоимость в гривне за 1000 знаков (если в $ то по какому курсу).

    Копирайтинг100 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайтинг, самостоятельный поиск текста, автомобильная тема

    Добрый день! Ищу ответственного редактора, который САМОСТОЯТЕЛЬНО найдет статьи, тексты (в количестве 10-15 статей), сам их перепишет (рерайт 100%) и опубликует на сайте (вордпресс, будет оформлена его учетная запись). Тематика: авто, фиат добло, отзывы о ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продающие письма

    $30

    Добрый день, ищу специалиста по email маркетингу. задача - написать продающие письма по определенным товарам, вернуть покупателей, которые уже что-то купили. Продаем чай, база клиентов есть, инструмент для рассылки есть, используем unisender

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание отзывов на irecommend

    Требуется написание и публикация отзывов на нашу компанию на сайте irecommend. Требования к кандидату: у Вас должен быть существующий аккаунт на сайте irecommend с не менее, чем 5-ю уже опубликованными отзывами. Оплата в течении 2-х суток ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описание для товаров ИМ Подарков

    Требуется сделать описание товаров для интернет-магазина Подарков, примерно 500 - 700 символов каждое. Всего товаров примерно 700 шт. Цена - не более 2$ за 1000 символов.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт по медицине

    35р/1000 знаков без пробелов. 1–2 текста в день. Требуется: Грамотный, ответственный рерайтер. Требования к текстам: - без ошибок; - структурированный; - несколько источников; - легкий для восприятия (без сложных оборотов); - использование всех предоставленных ключей в нужном объеме; Тексты проверяются на: 1) Тошнотность; 2) Водянистость; 3) Уникальность; 4) Количество ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи на тему ремонта автомобилей!

    Необходимо грамотное написание продающих статей на тему ремонта автомобилей. Темы статей на заглавной www.apollomotors.ru ТЗ и часть материалов предоставлю, необходим специалист который бы разбирался в данной теме. Прошу указывать стоимость в РУБЛЯХ за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание продающих статей для сайта

    Необходимо написание статей для сайта по строительной тематике. Также имеются разделы по архитектурному проектированию, производству строительных материалов, обработке натурального камня. Сайтов 2.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Расширение уже существующего описания

    Здравствуйте! 1. На страницах карточек товара изменить текст описания для сайта beats-sale.ru. Расширить необходимо до 1000 символов по заданному шаблону в ТЗ. Бюджет 30р/1000 символов 2. На карточках кабелей/зарядных устройств необходимо расширить ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад