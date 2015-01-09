Статьи - банковские вклады

Нужны статьи по тематике — банковские вклады.

- 5 статей по 2-3 ключа на статью (сео оптимизированный текст, прямые вхождение, морфология и пр.)

- Объем каждой статьи от 4000 до 6000 знаков. Уникальность 100%.

- в каждой статье по 2-4 заголовка.

- От вас обязательно примеры текстов по фин сфере, со ссылкой на ваше портфолио, просто внешние ссылки не рассматриваются (невозможно опознать автора).

Алгоритм предлагаю следующий:

- вы сами определяете от какого лица вы пишите - например, от лица специалиста банковской сферы или обывателя, который делится опытом, но из текста должно быть понятно кто пишет.

- вы определяете какие ключи использовать в каждой статье (не более 3-х);

- вы придумываете название и заголовки;

ключи: http://www.floomby.ru/s1/meBX2e

Скорость написания на втором месте, на первом качество. Оплата ВМ, Яндекс, Сбер, Киви.