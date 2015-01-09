Статьи - банковские вклады

Тематика - автозапчасти, авто шины, аккумуляторы. Примерный объем - 20 статей по 3000 знаков. Прошу указывать стоимость в гривне за 1000 знаков (если в $ то по какому курсу).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи по тематике — банковские вклады.
- 5 статей по 2-3 ключа на статью (сео оптимизированный текст, прямые вхождение, морфология и пр.)
- Объем каждой статьи от 4000 до 6000 знаков. Уникальность 100%.
- в каждой статье по 2-4 заголовка.
- От вас обязательно примеры текстов по фин сфере, со ссылкой на ваше портфолио, просто внешние ссылки не рассматриваются (невозможно опознать автора).
Алгоритм предлагаю следующий:
- вы сами определяете от какого лица вы пишите - например, от лица специалиста банковской сферы или обывателя, который делится опытом, но из текста должно быть понятно кто пишет.
- вы определяете какие ключи использовать в каждой статье (не более 3-х);
- вы придумываете название и заголовки;
ключи: http://www.floomby.ru/s1/meBX2e
Скорость написания на втором месте, на первом качество. Оплата ВМ, Яндекс, Сбер, Киви.
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