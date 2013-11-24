Статьи для интернет-магазина тканей

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Завершен1 заявка113 просмотров

Требуется написать 9 текстов по 2000 знаков каждый: главная, о компании, сатин, марлевка, бамбуковая, конопляная, хлопок, лен, оксфорд.

11 лет назад
maryssya
Мария 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
11 лет назад
$300
1 день
Это мой первый опыт работы с Александром. Решила обратится к нему, почитав отзывы. Нужны были статьи в интернет-магазин о тканях, на главную страницу и о компании. Статьи очень понравились!!!! Современно, интересно, очень быстро! Буду еще обращаться и советовать друзьям!
Мария - отличный заказчик. Общий язык с ней удалось найти очень легко, согласовали все детали сотрудничества достаточно быстро. Рад, что свой проект она доверила именно мне, и я смог оправдать ожидания. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
11 лет назад
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