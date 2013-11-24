Статьи для интернет-магазина тканей

Это мой первый опыт работы с Александром. Решила обратится к нему, почитав отзывы. Нужны были статьи в интернет-магазин о тканях, на главную страницу и о компании. Статьи очень понравились!!!! Современно, интересно, очень быстро! Буду еще обращаться и советовать друзьям!