Статьи для медсайта.

Что нужно, чтобы мы друг другу понравились? [b]Вы:[/b] [list][*]умеете писать в инфостиле; [*]знаете, что такое модальные слова и слабые глаголы и что с ними делать, умеете правильно использовать стоп-слова; [*]вас тошнит от штампов и канцеляризмов; [*]знаете, как поступить с 40 ...