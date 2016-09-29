Статьи для медсайта.

КопирайтингЗакрыт42 заявки673 просмотра
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Здравствуйте! Нужно написать 1000 статей для медицинского портала.    

Требования:    

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО – пройти обучение и быть готовым к доработкам первых 3-5 текстов пока не научитесь!!!    

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО – писать как минимум 40 000 знаков в неделю    

3. Хороший слог, живая речь    

4. Грамотность и достоверность    

5. Структурность текста (абзацы, оформление подзаголовков, списков, таблиц – нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ WORD)    

6. Уникальность текстов (text.ru)    

7. Соблюдать вхождения ключей (для этого есть программа в помощь)    

Приоритет авторам с медобразованием!!    

Цена: 60 руб за 1000 збп (с расценками выше не беспокоить).    

Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

7 лет назад
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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