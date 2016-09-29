Статьи для медсайта.

Ищу человека, который напишет по 5 отзывов на 6 сайтов. Отзывы должны писаться по схеме - 1-2 отзыва в неделю на каждый сайт (площадки сайтов на Товарах Мейл.ру). Оплата - 100 рублей за отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно написать 1000 статей для медицинского портала.
Требования:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО – пройти обучение и быть готовым к доработкам первых 3-5 текстов пока не научитесь!!!
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО – писать как минимум 40 000 знаков в неделю
3. Хороший слог, живая речь
4. Грамотность и достоверность
5. Структурность текста (абзацы, оформление подзаголовков, списков, таблиц – нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ WORD)
6. Уникальность текстов (text.ru)
7. Соблюдать вхождения ключей (для этого есть программа в помощь)
Приоритет авторам с медобразованием!!
Цена: 60 руб за 1000 збп (с расценками выше не беспокоить).
Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!
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