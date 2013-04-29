Статьи для разных проектов (500+ шт.)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка170 просмотров

По мере исполнения буду присылать новые ТЗ.

Уникальность и качество - за вами :)

12 лет назад
helpixel
58 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 часов назад
12 лет назад
$2500
10 дней
Все отлично, работаем дальше.
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 часов назад
12 лет назад
#1
Копирайтинг

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