Статьи для сайта автозапчастей

Требуется выбрать тему (не ту, что указана в примерах)

и написать 5 статей объём 2,5-5 тысяч слов. Обязательные условия:

1) Ключевой запрос должен повторяться,

быть несколько раз выделен тегами в тексте (

или жирным шрифтом), включен в название абзаца.

А также тег описания и облако ключевых запросов под текстом.

КАРТИНКА К ТЕКСТУ

ПРИКРЕПЛЯЮ ПРИМЕР ТЕКСТА В WORD ТОЧНО

ТАКЖЕ КАК В ПРИМЕРЕ ВСЁ!!!!!!

ПОДСКАЗКИ ПО ТЕМАМ (ЭТИ ТЕМЫ НЕ БРАТЬ!)Как установить автосигнализацию самому.Ремонт (как убрать) вмятин на машине (автомобиле) Как убрать скол на лобовом стеклеКак удалить царапины на автомобиле своими руками.

http://autouxod.ru/ ( Отдельно нужны статьи по популярным автомобилям, напримерв форуме Экзист сегодня популярные обсуждения авто или на дром.ру!!! Так как поиск по маркам намного популярнее, например ты хочешь узнать все про свою машину Skoda Octavia, причем написания и ключевые слова должны содержать Русское написание автомобиля Шкода Октавия и даже Актавия.Ford Focus

Mitsubishi Lancer

Opel Astra

Chevrolet Lacetti

Toyota Corolla