Статьи для сайта infoavon.ru

Нужен сегодня текст на 1500. Услуги по аренде строительной техники. Стоимость 50 руб. Ключи исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимы следующие статьи:
1. Для главной страницы http://infoavon.ru/
2. Для каталога http://infoavon.ru/8-avon-12-2013
3. Для каталога http://infoavon.ru/9-avon-13-2013
(сами катлоги можно посмотреть http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs)
4. Текст для страницы катологов: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs
5. Текст для стрицы призывающей работать: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/work-at-avon
6. Текст для страницы заполнения анкеты на представителя:
http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress
7. Текст для страницы перспектив развития с Avon
http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/opportunity-to-avon
8. Текст для старницы по формлению скидки в 31%
Скидку можно оформить, заполнив либо краткую форму обратной связи, на этой же странице, или заполнив полную анкету на представителя, либо просто связавшись нами http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/opportunity-to-avon/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-31
9. Текст для страницы "всё о красоте", здесь будет рубрика по описанию товаров
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