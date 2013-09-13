Статьи для сайта infoavon.ru

Добрый день!

Необходимы следующие статьи:

1. Для главной страницы http://infoavon.ru/

2. Для каталога http://infoavon.ru/8-avon-12-2013

3. Для каталога http://infoavon.ru/9-avon-13-2013

(сами катлоги можно посмотреть http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs)

4. Текст для страницы катологов: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs

5. Текст для стрицы призывающей работать: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/work-at-avon

6. Текст для страницы заполнения анкеты на представителя:

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress

7. Текст для страницы перспектив развития с Avon

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/opportunity-to-avon

8. Текст для старницы по формлению скидки в 31%

Скидку можно оформить, заполнив либо краткую форму обратной связи, на этой же странице, или заполнив полную анкету на представителя, либо просто связавшись нами http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/opportunity-to-avon/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-31

9. Текст для страницы "всё о красоте", здесь будет рубрика по описанию товаров

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/beautiful