Статьи для сайта infoavon.ru

$250
КопирайтингЗавершен1 заявка105 просмотров
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Добрый день!

Необходимы следующие статьи:

1. Для главной страницы http://infoavon.ru/

2. Для каталога http://infoavon.ru/8-avon-12-2013

3. Для каталога http://infoavon.ru/9-avon-13-2013

(сами катлоги можно посмотреть http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs)

4. Текст для страницы катологов: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs

5. Текст для стрицы призывающей работать: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/work-at-avon

6. Текст для страницы заполнения анкеты на представителя:

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress

7. Текст для страницы перспектив развития с Avon

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/opportunity-to-avon

8. Текст для старницы по формлению скидки в 31%

Скидку можно оформить, заполнив либо краткую форму обратной связи, на этой же странице, или заполнив полную анкету на представителя, либо просто связавшись нами http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/opportunity-to-avon/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8-31

9. Текст для страницы "всё о красоте", здесь будет рубрика по описанию товаров

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/beautiful

10 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
10 лет назад
$20
3 дня
Работа была сделана очень оперативно, но при этом качественно, и самое главное с душой!!! Всем рекомендую Елену как первоклассного специалиста!!! А Елене желаю добра!
Большое спасибо за замечательное сотрудничество, ясное и лаконичное ТЗ, деловое доверие, благоприятное общение и за высокую оценку работы! Виталий – замечательный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству. Удачи Вам!
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