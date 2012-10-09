Написание статей на подарочную тематику. Средний размер статьи ~ 900-1300 знаков с пробелами. Уникальность по Адвего не менее 92%. Примерные темы – Идеи подарков по разным поводам. ...
Статьи для сайта по дизайну интерьеров
Добрый день!
Есть заказ на примерно 100-200 текстов, по 1500-2000 знаков каждый.
Тексты по дизайну интерьеров для сайта www.intermobili.ru
Тексты должны быть уникальными и качественными. Это проверяется Оплата по 30 р. за 1000 знаков без пробелов.
Присылайте пож-та примеры выолненных работ по сходной тематике. Можно на почту [email protected]
Темы примерно вот такие: (начало списка)
Дизайн гостиной
Интерьеры гостиных
Шторы для гостиной
Гостиная комната
Стиль гостиной
Совмещенная гостиная
Цвет гостиной
Буфеты для гостиной
Витрины в гостиную
Кухни фото
Дизайн кухни
Купить кухню
Интерьер кухни
Маленькая кухня
Мебель для кухни
Цвет кухни
Кухни каталог
Встроенные кухни
Итальянская кухня
Шторы для кухни
Кухня гостиная фото
Шка
Шкафы кухонные
Навесной шкаф
Шкаф для посуды
Фото спален
Дизайн спален
Интерьеры спален
Мебель для спальни
Шторы для спальни
Обои для спальни
Стили спален
Цвета спален
Маленькие спальни
Покрывало для спальни
Шкаф кровать
Шкаф купе в спальню
Заявки фрилансеров
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