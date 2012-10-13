Статьи для сайта центра услуг

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Закрыт23 заявки202 просмотра

Необходимо написать статьидля сайта центра услуг. Название "Таганка-сервис".

Статьи по темам:

1. Статья на главную страницу - до 1500 знаков

2. Ремонт и реставрация одежды - 1000-1200 знаков

3. Ремонт и реставрация обуви - 1000-1200 знаков

4. Ремонт электронной техники (ПК, ноутбуки, планшеты, телефоны, ТВ, ДВД и др.) - 1000-1200 знаков

5. Фотоуслуги (фото на документы, фотопечать, ксерокопия, сканирование, реставрация фото) 1000-1200 знаков

6. Изготовление фотосувениров (футболки, рубашки-поло,кружки, паззлы, магнитные паззлы, магниты, брелки, подушки, фотокамни, тарелки, календари и др.)

Тексты должны быть уникальные на 95-100%. В заявках оставляем общую стоимость и сроки. С выбранным исполнителем (при хорошем осполнении данного заказа) будем работать дальше. В ближайшее время еще нсколько сайтов в очереди.

Оплата Яндех Деньгами.

13 лет назад
thesuvenir
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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