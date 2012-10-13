Необходимо написать статьи тематика банки, кредиты, финансы. Объем: 140тыс символов Оплата: 60р за 1000 Сроки: неделя Условия: предоплата 50%, скидывать выполненные тексты раз в день на проверку и корректировку. ...
Статьи для сайта центра услуг
Необходимо написать статьидля сайта центра услуг. Название "Таганка-сервис".
Статьи по темам:
1. Статья на главную страницу - до 1500 знаков
2. Ремонт и реставрация одежды - 1000-1200 знаков
3. Ремонт и реставрация обуви - 1000-1200 знаков
4. Ремонт электронной техники (ПК, ноутбуки, планшеты, телефоны, ТВ, ДВД и др.) - 1000-1200 знаков
5. Фотоуслуги (фото на документы, фотопечать, ксерокопия, сканирование, реставрация фото) 1000-1200 знаков
6. Изготовление фотосувениров (футболки, рубашки-поло,кружки, паззлы, магнитные паззлы, магниты, брелки, подушки, фотокамни, тарелки, календари и др.)
Тексты должны быть уникальные на 95-100%. В заявках оставляем общую стоимость и сроки. С выбранным исполнителем (при хорошем осполнении данного заказа) будем работать дальше. В ближайшее время еще нсколько сайтов в очереди.
Оплата Яндех Деньгами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Здравствуйте! Помогите придумать креативную рекламу для радио, не давящую на слух и не раздражающую. Сайт заведения - http://www.anti-kafe.ru/. Исходные данные: ========================= Антикафе - это свободное пространство в твоем городе. Здесь ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте фрилансеры! И снова необходима Ваша помощь с подбором названия фирмы. Деятельность фирмы - продажа USB Flash накопители (флешек) под нанесение логотипа (рекламные) оптом, объемом от 2 до 16 Гб. флешки разных цветов и ...Завершен13 лет назад
- $100
Нуждаюсь в услугах грамотного копирайтера. Требуется написать 10 текстов по 1500 знаков на строительную тему (кровли, малоэтажное строительство, внутренние работы и пр). Подробное задание предоставлю исполнителю. Тексты с элементами СЕО, необходимо сделать грамотную оптимизацию с ...Завершен13 лет назад
Анастасия, нужны анонсы для оставшихся статей сайта independentravel.ru. Размер анонса - 8-10 предложений плюс заголовок. Оплата - 30 рубле за анонс.Завершен13 лет назад
Сайт http://fireart-d.com/ Посколько я бесконечно далек от всего что связано с текстами, возможно я указал не верные категории проекта, не обращайте пожалуйста внимания. Немного о сути задачи - сейчас на сайте тексты ...Завершен13 лет назад
Написать 5 продающих статей- для людей.Красивый и понятный текст без "воды". Использование ключевых слов. Уникальность 100%. 100 руб 1000 знаков. Рассматриваются постоянные заказы статей.Копирайтинг35 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо составить продающий текст для сайта брокерской компании на тему "кредиты наличными" интересует стоимость и сроки.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Уникальность более 90% Тема текста: описание идеальной кофейни Пишите свои цены за 1000 знаков буду работать с теми кто предложит наименьшую цену и наивысшее качество:)Завершен13 лет назад
Требуется профессионал копирайтер - фрилансер, умеющий писать продающие тексты. Необходима консультация по сайту.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад