Статьи для журнала про альт. источники энергии

$1000
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Завершен24 заявки443 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Для создания наполнения научно-популярного журнала про альтернативные источники энергии (журнал с одноименным названием) требуются авторы.

Оплата после утверждения статьи главным редактором (в случае неутверждения - правки, потом оплата ;)

Вопросы в аську: 215513

16 лет назад
netler
36 лет
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Ekspert
Анна 
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$1
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misty
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$4
1 день
Отличный заказчик - человек слова. есть работа - есть оплата.
Bellatrix
125 лет
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15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Ирина хорошо зарекомендовала себя в качестве автора статей (копирайтера). Быстро вникла в суть темы, нашла нужный материал и сочинила качественную статью. Ее материалы Вы сможете прочитать в первом выпуске журнала "Альтернативні джерела енергії", который выйдет к началу сентября. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество С уважением, Виталий

Заявки фрилансеров

Ekspert
Анна 
41 год
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
misty
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
Bellatrix
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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