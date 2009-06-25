Статьи для журнала про альт. источники энергии

Ирина хорошо зарекомендовала себя в качестве автора статей (копирайтера). Быстро вникла в суть темы, нашла нужный материал и сочинила качественную статью. Ее материалы Вы сможете прочитать в первом выпуске журнала "Альтернативні джерела енергії", который выйдет к началу сентября. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество С уважением, Виталий