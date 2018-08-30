Статьи на английском (тематика: блокчейн, криптовалюты, ICO)

Требуется написать статьи на английском языке для иностранных площадок/порталов, специализирующихся на тематике блокчейн/криптовалюты/ICO.

В отклике пришлите:

1) Вашу стоимость за 1000 символов или за 1 статью на английском языке.

2) Примеры ваших самых сильных текстов или статей на английском языке, которыми вы гордитесь.