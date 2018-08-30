Статьи на английском (тематика: блокчейн, криптовалюты, ICO)

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Требуется написать статьи на английском языке для иностранных площадок/порталов, специализирующихся на тематике блокчейн/криптовалюты/ICO.  

В отклике пришлите:  

1) Вашу стоимость за 1000 символов или за 1 статью на английском языке.  

2) Примеры ваших самых сильных текстов или статей на английском языке, которыми вы гордитесь.

7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров