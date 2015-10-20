Статьи на кофейный сайт

КопирайтингЗакрытнет заявок79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Екатерина, добрый день!

Хотели бы посотрудничать по написанию статей. Кофейный сайт.

8 лет назад
fresh-coffee
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется рерайтер со знанием CMS Wordpress

    Для сайта музыкальных новостей требуется Рерайте. Нужно готовить и публиковать различные музыкальные новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ключевых слов). Формат написания новостей MarkDown. Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат ...

    WordPress
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Для владельцев ЭКШН КАМЕР

    Только для владельцев экшн камер! Суть задания очень проста в личной переписки мы обсуждаем, что вы можете мне предложить и пишите свой отзыв, обзор, инструкция о любой экшн камере Приветстуються фотоинструкции, видеоинструкции, уроки по работе с видеозаписями! Вы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Салон красоты

    Требуются грамотные люди для написание статей по тематике салона красоты. Обязательное условия: Исключительное знание русского языка, ориентированность в тематике, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать 20 статей по заданной структуре для сайта металл

    $50

    Необходимо написать 20 статей для сайта по тематике металлопрокат. [u]Типовая структура[/u] Структура О изделии Прайс Технические характеристики Сертификаты и ГОСТы [b]На задачу выделено: 8 часов[/b] Стоимость 1 часа – 250р или 100р/1000 символов. Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в [b][u]SKYPE[/u][/b] (в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание статей по тематике стройка/ремонт

    Нужен копирайтер для написания статей по тематике стройка/ремонт. Объем статей - от 5 до 7 тыс. зн. 45руб./1000 зн. Количество - около ста. Требуется предоставлять по 4-5статей в неделю. Оплата сразу после спроверки статьи (либо понедельно, обговаривается)

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Текст для лендинга

    $17

    Требуется сделать макет в формате текстовом для лендинга аутсорс hr услуг Имеется бриф на 7-8 стр...  Это все нужно раскидать по блокам на лендинг и написать продающие текста  От вас примеры работ и стоимость?  На задание дается: 7-8 часов

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать продающий текст на членство в закрытом клубе худеющих

    Нужно написать текст, продающий платный доступ к закрытому сообществу стройнеющих.   Клуб находится тут [url=http://club-minus60.ru/]http://club-minus60.ru/[/url] В нем есть бесплатный тариф, а нам надо убедить людей, что им нужен платный тариф. Там несколько цен в зависимости от уровня поддержки и ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отзывы на Я. маркет

    Ищу профессионала/специалиста для написания качественных отзывов по работе ИМ на я. маркете, отвечающего за свою работу. Оплата в оговоренный срок.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад