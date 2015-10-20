Статьи на кофейный сайт

Для сайта музыкальных новостей требуется Рерайте. Нужно готовить и публиковать различные музыкальные новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ключевых слов). Формат написания новостей MarkDown. Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат ...
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Екатерина, добрый день!
Хотели бы посотрудничать по написанию статей. Кофейный сайт.
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