Статьи на стоматологическую тематику

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Закрыт10 заявок239 просмотров

Требуется рерайтер/копирайтер на написание простых статей на стоматологическую тематику.

Цена: 1,5$ за тыс. знаков

Пример ТЗ:

Статья - Протезирование зубов на микрозамках

Объем: 3 тыс. знаков с пробелами

В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:

бюгельное протезирование

бюгельное протезирование зубов

съемное протезирование зубов

Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.

Написание статей
14 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Linda_3
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

Linda_3
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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