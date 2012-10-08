Требуется сценарист - автор начиток для видеороликов на игровую тематику (обзоры игр, топы и т.д.). Автор должен обладать чувством юмора и лаконичным стилем. Желательно иметь опыт аналогичной работы или, по крайней мере, понимать, чем отличается ...
Статьи на тематику гадания, магии
Добрый день, нужно написать 10 статей на магическую тематику, Семейная магия, магия в доме, любовная магия и подобное, оплата от 1 до 1,5 дол за 1000 знаков, писать можно тут или в асю. Желательно чтоб исполнительбыл с Украины.
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