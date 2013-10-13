Статьи на темы изделий из пластика (34 шт)

Сделать 5 подобных текстов. С рандомизацией (подборкой синонимов) как изложено в примере. Сразу пишите срок и стоимость. Срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать статьи на темы, приведенные ниже.
При этом на на следующие темы статьи должны содержать разумное количество ключевых слов
(Пластиковый колодец; Полимерный колодец; Полиэтиленовый колодец; Кабельный колодец; Колодец связи; Резервуар; емкость; Пластиковый резервуар; Пластиковая емкость; Накопительный резервуар; Накопительная емкость; Пожарный резервуар; Пожарная емкость; Резервуар для воды; емкость для воды; Корпус КНС; КНС; Изделия из пластика; Понтон; Причал; Пескоуловитель; Жироуловитель; Масло-бензо отделитель; Очистные сооружения;).
Объем каждой статьи, примерно, пол а4.
1. Выполненные объекты
2. Видео
3. Фото
4. Инженерные системы
Другие статьи должны содержать ключевые слова - сами себя.
Объем каждой статьи, примерно, пол а4.
1. Дренажные колодцы
2. Инспекционные колодцы
3. Кабельные колодцы
4. Фитинги
5. Колодцы для скважин
6. Кессоны
7. Водопроводные колодцы
8. Футеровка
9. Восстановление емкостей, Футировка
10. Пожарные резервуары
11. Локальные очистные сооружения (для домовладений)
12. Нестандартные изделия очистных сооружений
13. Проектирование очистных сооружений
14. Техническая информация об очистных сооружениях
15. Водные сооружения
16. Причалы
17. Оборудование для рыбоводческих предприятий
18. Садки
19. Кормушки
20. Понтоны
21. Бассейны
22. КНС из полиэтилена
23. Бытовая КНС
24. Проектирование КНС
25. Техническая информация КНС
Статьи по нижеприведенным темам, нужны для страниц сайта,
в каждой из них должно быть, что-то вроде описания раздела.
Объем каждой статьи, примерно, треть а4.
Желательно использование ключевых слов, приведенных выше.
1. Документация
2. Бланки заказов
3. Технический каталог
4. Инструкции по монтажу
5. Сертификаты
Итого должно получиться 34 статьи.
Оцените, пожалуйста стоимость и сроки.
Оплачивать мне удобнее было бы WMR или Я.Д.
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