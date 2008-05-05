Сайту http://8disk.net/ требуются авторы для написания УНИКАЛЬНЫХ прохождений к компьютерным играм. Конкретно сейчас требуются авторы для написания прохождений к играм Тургор и Легенда о рыцаре (Кингз Баунти). Заказы постоянно обновляются. ...
Статьи на тему: экономика, менеджмент, бизнес
Главное требование: материал должен заинтересовать актуальностью.
Подача материала должна быть живой и интересной.
Свои темы и план статьи присылайте на [email protected]
Оплата договорная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Копирайтинг15 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна вступительная статья о Болгарии, "живая" и интересная, не в стиле "Болгария - государство Балканского п-ва...". Объем - около 3000 знаков (б/п). Просьба указывать сроки и цену за 1000 зн. Оплата через WebMoney. Пишите в ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо сочинить ёмкие цепляющие короткме рекламные тексты. 10-20 шт. по 2-4 строки. Тесты нужны в качестве шаблонов, которые будут находиться в партнёрка сайта. Стиль текстов должен подходить для размещения участниками партнёрки их в качестве постов ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Доброго. Рерайт 5 статей (примерно 15 тысяч знаков) желательно глубокий, статьи прикреплены.Завершен17 лет назад
- $250
Требуется название бренда для компании занимающейся выпуском лицензионного видео Линейка фильмов от киноклассики и арт хауза - до блокбастеров Название должно быть позитивным и интерестным Должно хорошо восприниматься на слух ...Закрыт17 лет назад
- $12
Сделать рерайт (желательно глубокий) 5 статей 11 тысяч символов с пробелами.Завершен17 лет назад
- $50
Есть база описаний игр в файле xml всего около 150 игр. нужно отреврайтить полное и короткое описание игр.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Для небольших тематических порталов и сайтов фирм требуется контент-менеджер, наполнение сайтов следующей информацией - небольшие статьи/обзорчики/фото с обзором Оплата - 0.4-0.5$ за 1000 символов без пробелов. Статьи должны быть около 1000-1500 символов ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
Интернет-проект ищет специалистов для создания материалов на различные темы. По теме необходимо написать текст, подобрать наиболее актуальные ресурсы. Круг тем широкий, мы заинтересованы в ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен17 лет назад
Требуется копирайтер, для создания статей по теме "Музыка" и "Реклама". Статьи будут размещаться на сторонних сайтах и насыщаться ссылками.Копирайтинг28 заявокЗакрыт17 лет назад