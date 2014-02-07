Статьи на тему "ГЛАЗА"

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Завершен1 заявка101 просмотр

Добрый день, Валентина!

Давайте попробуем — 10 статей на тему глаза, глазные заболевания — направления — глаза хамелеоны — пару статей, песок в глаза — пару статей, как выбрать очки для зрения — пару статей, водительские права и зрение — пару статей, ну и еще какие-нибудь.

Объем от 2600 до 3200

Уникальность — 100% по text.ru

3–5 подзаголовков в тексте

списки, маркеры

Срока написания 10 статей — 4–5 дней, но если получится раньше, будет очень хорошо.

Оплата — 40 wmr\знаков.

Если есть вопросы — пишите!

Написание статей
11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$40
5 дней
Все прошло отлично!
Отличный заказчик! Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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