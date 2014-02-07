Добрый день, коллеги! В нашу дружную веб-студию нужен копирайтер. Задачи: Написание текстов по товаром и услугам наших клиентов. Написание тематических статей. ...
Статьи на тему "ГЛАЗА"
Добрый день, Валентина!
Давайте попробуем — 10 статей на тему глаза, глазные заболевания — направления — глаза хамелеоны — пару статей, песок в глаза — пару статей, как выбрать очки для зрения — пару статей, водительские права и зрение — пару статей, ну и еще какие-нибудь.
Объем от 2600 до 3200
Уникальность — 100% по text.ru
3–5 подзаголовков в тексте
списки, маркеры
Срока написания 10 статей — 4–5 дней, но если получится раньше, будет очень хорошо.
Оплата — 40 wmr\знаков.
Если есть вопросы — пишите!
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