Нужен рерайт статей под ключевики, о программе для платежных терминалов (размещения рекламы и объявлений на них)
Статьи на тему: Хирургия в Израиле
Нужно 3 статьи - копирайт
Хирургия в Израиле
Лапароскопия диагностическая / лечебная в гинекологии и хирургии
Гистероскопия диагностическая / лечебная
Кардиохирургия - Клапанные пороки
Нужно!
Описание, назначение и методы выполнения хирургических операций.
Тексты должны быть професиональными, но для общей аудитории.
Размер каждой - 2000симв.
Мы расчитываем на долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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