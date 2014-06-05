Статьи на тему: Хирургия в Израиле

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок307 просмотров

Нужно 3 статьи - копирайт

Хирургия в Израиле

Лапароскопия диагностическая / лечебная в гинекологии и хирургии

Гистероскопия диагностическая / лечебная

Кардиохирургия - Клапанные пороки

Нужно!

Описание, назначение и методы выполнения хирургических операций.

Тексты должны быть професиональными, но для общей аудитории.

Размер каждой - 2000симв.

Мы расчитываем на долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
troidesigns
Тим Шан 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ewangelina
Ева 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$24
3 дня
очень хорошо
Отличный заказчик, приятный в общении и работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ewangelina
Ева 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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