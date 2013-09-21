Статьи на тему Пластиковый колодец

Требуется грамотный и исполнительный копирайтер. Тексты должны быть уникальными как минимум на 90% по text.ru Задача написание 1000 текстов по 500 знаков. Примерно такого характера, как здесь http://ipelican.com/ru/t/catalog/horeca-equipment/refrigeration-equipment/chill-cabinets Никакой белиберды или непонятных, не законченных мыслей. Объём работы 10к в день, по ...
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Добрый день!
Необходимо для сайта http://polymereng.ru написать 15 статей, объемом пол a4 каждая на тему "Пластиковый колодец".
Тематику выбираете Вы сами. Предлагаю раскрыть следующие пункты:
- что это такое
- где используется
- характеристики
- условия эксплеатации
- доставка
- установка
- цена
- разное
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