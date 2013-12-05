Веб-студии требуются авторы и переводчики с английского для постоянной удаленной работы. Требования к исполнителям: 1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить/переводить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в ...
Статьи на тему "работа в Avon" и "Avon Спб"
Добрый день!
Необходимо для сайта каталогов infoavon.ru написать:
- 5 статей, объемом пол a4 каждая на тему «работа в Avon».
- 5 статей, объемом пол a4 каждая на тему «Avon в Санкт-Петербурге».
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется журналист для написания рекламных статей для публикации в различных отраслевых изданиях (b2b)- строительство, лакокрасочная промышленность, нефтепереработка, нефтегазовая промышленность, инфраструктурные объекты и др. Статьи должны представлять собой микс художественного и технического ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написание 29 текстов по 2-3 тыс. знаков. Тематика строительство, ремонт, комплексное обслуживание жилых и нежилых помещений. Из 29 текстов 10 тем практически одинаковых по смыслу. Отличие только в направленности (для частных лиц и для ...Завершен11 лет назад
- $500
Здравствуйте! Работа заключается в следующем. Вы с помощью программы 2GIS-Казань составляете базу потенциальный клиентов по инструкции. Далее под каждого клиента составляется коммерческое предложение. Делается это следующим образом: У Вас будет документ "10 секретов продающего сайта" ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо дополнить презентацию Power Point слайдами в соответсвии с заданными требованиями. Тема презентации - общение и коммуникации между сотрудниками и руководителями. Список требований есть. Указывайте ...Завершен11 лет назад
Доброго времени суток, фрилансеры. Задача такая: 1. Написать от десяти до пятнадцати постов в паблик ВКонтакте который специализируется на продаже деревянных чехлов для iPhone. Нужны тексты которые людям будет интересно почитать, не ...Завершен11 лет назад
- $250
Наполнение и администрирование сайта промышленной тематики. Поиск информации и рерайт.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать подробную инструкцию по Wordress со скриншотами. Нужно начать с установки вордпреса на сервер. Далее подробно об основных настройках движка, далее как добавить материал, еще коснуться ворпоса - установка и использование модуля seo.Завершен11 лет назад
- $20
Копирайт текстов на медицинскую тему. 1) Кормление грудным молоком детей(5 тыс. знаков без пробелов) 2) Питание беременных(5 тыс. знаков без пробелов) 3) Мастит(5 тыс. знаков без пробелов) 4) Варикозное расширение вен ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад