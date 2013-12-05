Статьи на тему "работа в Avon" и "Avon Спб"

Искренне благодарен Елене за профессиональный подход и чуткость при выполнении заказа. Работа сдана четко в срок, все выполнено очень качественно. Если бы на Веблансере все исполнители были такие же обязательные и исполнительные как Елена, то у заказчиков настали бы сплошные светлые дни. Рекомендую!