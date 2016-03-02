Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить.
Статьи на тему строительство, а именно Бетон
Необходимо 15 статей, заголовки я дам на тему строительства, а именно "Бетон", марки, цемент и т.п. Объём каждой статьи 1000 символов без пробелов, уникальность 90% и выше. Возможно дальнейшее сотрудничество.
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