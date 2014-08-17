Статьи на тему «Сухие корма для домашних животных»

Компания ищет опытного копирайтера, для написания статей на тему «Зоотоваров», со знанием SЕО.

Оплата 200р — 1000 знаков с пробелами.

Для того, чтобы получить работу, нужно написать тестовую статью, опираясь на наши конкурентные преимущества. Статья на по 1000 знаков с пробелами.

"Как правильно выбрать корм для кошки?"

Наши конкурентные преимущества:

1. Супер-премиум класс

2. 100% натуральные

3. Собственное производство в Германии

4. Экспорт из Германии

5. Немецкое качество

Тестовые задания не оплачиваются.