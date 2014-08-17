3000–3500 знаков. Статья-обзор будет размещена в разделе бытовой техники крупного интернет-магазина. Необходимо описать эксклюзивность и уникальность данной чаеварки, описать все ее функции, полезность и необходимость в каждой семье. Статья нацелена на ознакомление покупателя ...
Статьи на тему «Сухие корма для домашних животных»
Компания ищет опытного копирайтера, для написания статей на тему «Зоотоваров», со знанием SЕО.
Оплата 200р — 1000 знаков с пробелами.
Для того, чтобы получить работу, нужно написать тестовую статью, опираясь на наши конкурентные преимущества. Статья на по 1000 знаков с пробелами.
"Как правильно выбрать корм для кошки?"
Наши конкурентные преимущества:
1. Супер-премиум класс
2. 100% натуральные
3. Собственное производство в Германии
4. Экспорт из Германии
5. Немецкое качество
Тестовые задания не оплачиваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Уже в третий раз обращаюсь к пишущей братии веблансера. Проекты продолжают развиваться, поэтому мне нужен еще один автор для постоянного сотрудничества. Тематика сайта - "красота и здоровье". ...Завершен11 лет назад
Нужны рерайтеры на написание статей. Желательный объем в день - не менее 10 000 знаков. Оплата 25 рублей/1000 знаков. Источники не даем, ищете сами. Только полная занятость. География: СНГ. Требования: ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно поработать над заголовками и продающим текстом для Лендинга. Тематика: лечебная косметика. Обязателен опыт в этой тематике и примеры работ.Завершен11 лет назад
Добрый день. Существует учебное оборудование - конструкторы, с помощью которого дети 6-8 лет , конструируя, изучают основы механики, физики, природных явлений, использования энергии природы. Есть ассортимент продукции. Есть примерный ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый вечер! Необходимо написать более 50 статей, общей длинной 3-6 тысяч знаков. В статьях присутствуют ключевые слова. Их дам, нужно просто расставить в соответствии с ТЗ (подробно и понятно все опишу, покажу примеры). ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать краткое описание разделов детского сайта 300-400 символов. Суммарное количество символов в районе 10 000 знаков.Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте фрилансеры! 1. Необходимо отрерайтить текст (2.5к символов) 2. Написать 25 описаний к категориям сайта (300-500 символов), ключи вышлю. Предлагайте цены и срокиЗавершен11 лет назад
Написание заголовков и вступительных текстов для фотостатей. Работа не разовая. в день в среднем предоставляю 5 разных статей. Принцип работы: 1. Даю фотостатью (обычно прически, маникюр, мода, звезды). ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад