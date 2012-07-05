Нужно написать четыре статьи на юридическую тематику на сайт (адрес пришлю в личке)

"О нас" (базовую информацию и ключевые слова пришлю в личку)

"Услуги для физ.лиц" (перечень услуг в наличии, нужно вступление и кратное описание)

"Услуги для юридических лиц" (аналогично)

"Онлайн консультации" (есть образец по этой статье, его тоже пришлю.)

Каждая статья по 2000 знаков (1,5$ за 1000зн) т.е. 12$ за работу. - это потолок. Рассматриваю предложения начинающих авторов, с дальнейшим сотрудничеством.

Требования: уникальность, грамонтность, знание основ юриспруденции (как минимум Вы должны знать,что такое арбитраж, банкротство, налоговые споры и т.п.)

Срок - 2 дня.

Подаете заявку, уточняем все в личке - если решите, что справитесь, то берете работу.