Турфірмі "Окрайна", потрібно написати грамотний та інтригуючий текст на укр., рос. мовах до сторінок:
Статьи на юридическую тематику
Нужно написать четыре статьи на юридическую тематику на сайт (адрес пришлю в личке)
"О нас" (базовую информацию и ключевые слова пришлю в личку)
"Услуги для физ.лиц" (перечень услуг в наличии, нужно вступление и кратное описание)
"Услуги для юридических лиц" (аналогично)
"Онлайн консультации" (есть образец по этой статье, его тоже пришлю.)
Каждая статья по 2000 знаков (1,5$ за 1000зн) т.е. 12$ за работу. - это потолок. Рассматриваю предложения начинающих авторов, с дальнейшим сотрудничеством.
Требования: уникальность, грамонтность, знание основ юриспруденции (как минимум Вы должны знать,что такое арбитраж, банкротство, налоговые споры и т.п.)
Срок - 2 дня.
Подаете заявку, уточняем все в личке - если решите, что справитесь, то берете работу.
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Заявки фрилансеров
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