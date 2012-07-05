Статьи на юридическую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок130 просмотров

Нужно написать четыре статьи на юридическую тематику на сайт (адрес пришлю в личке)

"О нас" (базовую информацию и ключевые слова пришлю в личку)

"Услуги для физ.лиц" (перечень услуг в наличии, нужно вступление и кратное описание)

"Услуги для юридических лиц" (аналогично)

"Онлайн консультации" (есть образец по этой статье, его тоже пришлю.)

Каждая статья по 2000 знаков (1,5$ за 1000зн) т.е. 12$ за работу. - это потолок. Рассматриваю предложения начинающих авторов, с дальнейшим сотрудничеством.

Требования: уникальность, грамонтность, знание основ юриспруденции (как минимум Вы должны знать,что такое арбитраж, банкротство, налоговые споры и т.п.)

Срок - 2 дня.

Подаете заявку, уточняем все в личке - если решите, что справитесь, то берете работу.

13 лет назад
341passazir
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$6
2 дня
Качественная работа, которая выполнена в срок. Любовь справилась с поставленной задачей на "отлично". В дальнейшей по данному направлению планирую сотрудничать с ней.
Спасибо за приятное сотрудничество! Четкое задание, своевременная оплата! Рекомендую Егора как отличного заказчика!
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$12
1 день
Юлия написала интересные статьи, вложившись в заранее оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Егор ставит понятные задачи, предоставляет адекватные сроки для выполнения работы и моментально проверяет и оплачивает работу. Мои однозначные рекомендации.

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент эро тематика

    $1000

    только ДЛЯ ОПТОВИКОВ необходимо загрузить 900.000 символов или 3 тысячи новостей по 300 символов = 27.000 рублей. в сайт нужно вставить только ссылку на источник видео- он сам сохранит ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание "новостей" для интернет-магазина

    Интернет-магазин нуждается в специалисте по созданию новостей/мини-обзоров на оборудование для сайта. В новости должна содержится информация о новом товаре в каталоге интернет-магазина. Текст порядка 1500–3000 знаков. Функциональные особенности, область применения, характеристики товара ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи для сайта дайверской тематики

    Нужно сделать несколько тематических статей по 2-3 тысячи знаков для сайта дайверской тематики. Желателен опыт работы по теме, чтобы не путаться в терминологии. По скорости работы нужно выдавать не меньше одной статьи в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти, отрерайтить, вставить статьи по недв-сти.

    $100

    Нужно найти статьи, произвести их рерайт, проверить уникальность в miratools (на аккаунте заказчика) и вставить в аккаунте в miralinks, чтобы они прошли модерацию. Тематика статей – коммерческая недвижимость. Заказчик выдает набор ключевых фраз, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнение сайта текстом

    В данный момент кризис жанра,посему нужен человек для заполнения текстом разделов сайта фотографа. Главная,о нас и т.д. Банальная грамотная речь шаблонного типа не приветствуется. Нужен креатив.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей для сайта частного мед. центра

    Требуется квалифицированный специалист для адаптации текстов медицинской тематики. Сайт мед. центра : http://www.nikamed.com Основные задачи: 1. Внедрение ключевых запросов согласно ТЗ 2. Рерайт существующих статей под "рядового" ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно 7К текста (4 статьи)

    $9

    Нужно 7к текста. Одна статья на 4к текста (обзорная статья про хостинг) 3 обзорные статьи про Онлайн игры по 1,5к знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад