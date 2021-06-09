Статьи о продуктах для сайта дистрибьютора сухих молочных смесей

$12
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Закрыт7 заявок396 просмотров

Необходимо написать 3 статьи о продуктах для сайта дистрибьютора сухих молочных и молокосодержащих смесей.

Объем для 1 статьи - 2000 знаков без пробелов. Общий объем - 6000 знаков. Стоимость - 150 рублей за 1000 знаков без пробелов. Дедлайн - пятница (11 июня) первая половина дня.

4 года назад
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