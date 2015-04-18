Статьи - описания интернет магазинов

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Закрыт37 заявок405 просмотров

Добрый день.

Ищу автора который сможет писать статьи с описаниями и полезной информацией о интернет магазинах. Можно сказать обзоры интернет магазинов. Заказов будет много.

Требования:

Умение писать без воды и лишних фраз.

Пунктуальность.

Грамотность.

Наличие времени что бы выполнять большой объем работы.

Если моя задача вам подходит, напишите о вашем опыте и желаемый размер оплаты за 1к знаков.

10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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