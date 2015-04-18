Статьи - описания интернет магазинов

Добрый день.

Ищу автора который сможет писать статьи с описаниями и полезной информацией о интернет магазинах. Можно сказать обзоры интернет магазинов. Заказов будет много.

Требования:

Умение писать без воды и лишних фраз.

Пунктуальность.

Грамотность.

Наличие времени что бы выполнять большой объем работы.

Если моя задача вам подходит, напишите о вашем опыте и желаемый размер оплаты за 1к знаков.