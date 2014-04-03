Статьи по детской тематике (для беременных)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок326 просмотров

Постоянные задания через gogetlinks (есть аккаунт менеджера). Нужен качественный рерайт с элементами копирайтинга. Цена не выше 1.5 у.е за 1к знаков. Статьи до 2к символов. В статью вставляется 1-2 анкора.

11 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
20 часов назад
11 лет назад
$1500
50 дней
Доволен сотрудничеством.
Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
20 часов назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Рерайт 43 текстов вместе с их поиском

    Требуется найти 43 текста в интернете и сделать их рерайт Тематика текстов такова: на сайте по ремонту акпп есть 43 раздела по каждой марке автомобиля: ремонт акпп nissan, ремонт акпп acura, ремонт акпп тойота, ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны хорошие рерайтеры для большой работы

    Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику и на тему ремонта квартир. Требуется писать по 1 статьи в день. Можно больше. Статьи в среднем по 6000. Есть больше и есть меньше. Вам ...

    Написание статей
    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составить 100 объявлений

    Надо в тизерке прорекламировать электронный отпугиватель http://pr.zillagroup.com.ua 1. Найти 100 картинок по этой тематике. Картинки сделать размером 90x75. Эти картинки разложить в 100 папок 2. Придумать к этим картинкам 100 заголовков ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактор

    Необходимо ежедневно писать поздравления с днем рождения в стихах Каждый день по одному уникальному поздравлению на 4-8 строчек Я зарегистрирую вас на сайте как редактора Оплата будет производиться ежемесячно вперед (WebMoney WMR) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дети 11

    $250

    Продолжение темы Детки. Условия те же - 1$/1000, тексты 5-10 тыс. Срок - до вторника.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Новости для сайта

    Тематика игры, фильмы, музыка, сериалы, интересное из сети. Уникальность 97 — 100%. Тему можно выбирать самому. Статья строится следующим образом: ЗАГОЛОВОК, КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, ОПИСАНИЕ, ТЕКСТ ЗАПИСИ. В тексте записи наличие подзаголовков желательно. Если выбирать тему ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 7 статей

    Нужно 7 уникальных статей для сайта виртуальных выставок, примерно 4000–5000 знаков каждая Темы Выставка транспорт и логистика Выставка строительство, благоустройство и интерьер Выставка сельское и приусадебное хозяйство Выставка продукты ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо наполнить сайт, всего 10 страниц. В ближайшие 2 дня необходимо написать тексты к страницам сайта и несколько статей на заданную тему. Бютжет небольшой.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад