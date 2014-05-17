Статьи по кровле и кровельных работах

Здравствуйте! Нужно составить и написать небольшой сео текст для сайта -тему для размещения на форуме. В теме должны быть ключевые слова с упоменанием платёжных систем Neteller, Skrill, Bitcoin, Payza и др.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На строительный сайт посвященный кровле и кровельным работам необходимы 3 статьи по 2500 знаков без пробелов (виды материалов, типы кровли, устройство, монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт, дополнительные работы и т.д.). Статьи должны быть подготовлены к публикации на сайте и оформлены тематичными картинками. Рамка для оформления картинок находится во вложении. Требования к исполнителю: опыт написания текстов на подобную тематику, писать доходчиво и понятно для обычного человека.
Рамка для фото находится в приложении.
Оплата: 65 руб. за 1000 символов без пробелов (Web Money или Яндекс Деньги).
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