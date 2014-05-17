Статьи по кровле и кровельных работах

На строительный сайт посвященный кровле и кровельным работам необходимы 3 статьи по 2500 знаков без пробелов (виды материалов, типы кровли, устройство, монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт, дополнительные работы и т.д.). Статьи должны быть подготовлены к публикации на сайте и оформлены тематичными картинками. Рамка для оформления картинок находится во вложении. Требования к исполнителю: опыт написания текстов на подобную тематику, писать доходчиво и понятно для обычного человека.

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