Статьи по лицензированию

Здравствуйте!

Нам нужны качественные статьи тематики лицензирования, но не только по лицензиям, но и связанные с самой лицензируемой деятельностью.

Например статьи по тематике лицензирование международных перевозок могут включать в себя обзор перевозок в целом, контейнерами, морским, жд, авиа транспортом, с обзором цен, крупных компаний в данных областях.

Тоесть статьи должны быть в помощь человеку, который решил заняться этой деятельности. А лицензирование - это те услуги, которые мы предоставляем.

Для начала нам нужно около 10-20 статей-обзоров (частично дам вам источники, частично самим найти, разобраться). Хорошо, если вы знакомы с темой и сможете взять раздел с законодательством, новости. Копирайтер нам нужен как на разовую, так и на постоянную работу. Писать лучше с чистого листа, но рерайтинг тоже допустим.. местами. Не целиком.

Пишите ваши предложения и портфолио..