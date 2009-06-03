Статьи по медицине

$20
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Завершен13 заявок284 просмотра

Сюда:

http://www.darling-med.ru/content/view/41/37/

темы:

1) Гепатит

2) Головные боли

3) Заболевания органов пищеварения

4) ЛОР заболевания

5) Дерматозы

6) Болезни мочеполовой системы

7) Геморрой - переделать

Фактически вы делаете шаблон-описание заболеваний, их определение и основные методы лечения.

Суть гомеопатического лечения дописываем мы.

Объём - 1500-2000 знаков.

По ключам претензий особых нет, а уникальность важна.

16 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена в срок, качество порадовало. Могу рекомендовать!
Сотрудничеством с Дмитрием осталась довольна. Чёткое ТЗ, приятное непринуждённое общение и обсуждение заказа. Надёжный и ответственный заказчик. Смело сотрудничайте с ним.

Заявки фрилансеров

Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
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