Добрый день. Требуется специалист по рекламе в яндекс директ, кот. знаком с тонкостями яндекс директа. Вы будите вести реламные компании на моём аккаунте. Подбор ключевых слов, составление объявлений, ведение компаний. Только ...
Статьи по медицине
Сюда:
http://www.darling-med.ru/content/view/41/37/
темы:
1) Гепатит
2) Головные боли
3) Заболевания органов пищеварения
4) ЛОР заболевания
5) Дерматозы
6) Болезни мочеполовой системы
7) Геморрой - переделать
Фактически вы делаете шаблон-описание заболеваний, их определение и основные методы лечения.
Суть гомеопатического лечения дописываем мы.
Объём - 1500-2000 знаков.
По ключам претензий особых нет, а уникальность важна.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен домен для спокойных новостей в зоне RU. Новости без политики, без насилия, спокойные интересные новости. Желательно, но не обязательно наличие слова news в имени. Имя домена может быть как абстрактным, так ...Завершен16 лет назад
Нужна статья о заработке в интернете на ФОРЕКСе. Необходимо описать что же такое, этот форекс; подводные камни форекса;риски; советы начинающим трейдерам Объём 2 страницы А4, все офрмлено по ГОСТу. ВНИМАНИЕ. Необходима уникальная ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написание статьи с размножением до 50 вариантов. Указывайте пожалуйста цену\сроки. По самой минимальной цене и будет выбран исполнитель. (нужно будет несколько статей)Копирайтинг18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Для нового проекта - онлайн-органайзера требуется подобрать оригинальное доменное имя. Оно не обязательно должно содеражать слово organizer, а может быть какое-то другое, но нужно, чтобы имя имело смысл, было красивое и запоминаемое. Доменная ...Завершен16 лет назад
Описать услуги которые предоставляет организация. Например кроссдокинг, ответственное хранение и так далее.Завершен16 лет назад
- $250
Рерайт статей разнличных тематик, где-то 3-4 статьи каждый день, за исключением праздников. Нужен ответственный человек, который бывает часто на связи и сдает свою работу в срок. Только с ...Закрыт16 лет назад
8000 символов с пробелами. Пишите стоимость и сроки. Спасибо.Копирайтинг56 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать 4 статьи о климатической технике от небольших бытовых кондиционеров (сплит-системы) до центральных систем кондиционирования, а также вентиляционное оборудование и на тему холодильного и морозильного обурудования. Каждая статья не более 3000 знаков. ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Написание отличающихся от друг друга статей (так чтобы проходили индексацию) для 5 сайтов по следующим темам: Антивирус 5 статей Восстановление данных 5 статей Ремонт компьютеров 5 статей Подключение ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад