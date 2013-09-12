Статьи по сайту AVON (Работа и ключевые слова)

Добрый день!

Необходимо написать следующие статьи:

1. 20 статей об успешной карьере в AVON. (Как это помогает в жизни и работе. Или например, как вторая подработка и т .д.)

2. Так же нужны статьи (20 штук), заголовок и тематику выбираете Вы сами, но что бы часто встречались следующие фразы:

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Объем каждой статьи - примерно пол а4.

Следующим проектом будут статьи по товарам, я пока определяюсь по каким товарам.