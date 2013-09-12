Статьи по сайту AVON (Работа и ключевые слова)

$250
КопирайтингЗавершен1 заявка341 просмотр
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Добрый день!

Необходимо написать следующие статьи:

1. 20 статей об успешной карьере в AVON. (Как это помогает в жизни и работе. Или например, как вторая подработка и т .д.)

2. Так же нужны статьи (20 штук), заголовок и тематику выбираете Вы сами, но что бы часто встречались следующие фразы:

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Объем каждой статьи - примерно пол а4.

Следующим проектом будут статьи по товарам, я пока определяюсь по каким товарам.

10 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
10 лет назад
$90
7 дней
Ответственность и профессионализм – два слова, наиболее полно характеризующие работу c Еленой. Только положительные эмоции после работы с таким человеком, как она. Здесь речь идет не только о текстах, но и о соблюдении поставленных сроков, что очень редко встретишь. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в ближайшем будущем и рекомендую всем "нуждающимся" в отличных текстах!
Виталий – замечательный, компетентный заказчик. ТЗ всегда составлено понятно, лаконично и толково. С ним легко и интересно работать. Оплата – своевременная, общение – приятное. Рекомендую его к сотрудничеству!
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