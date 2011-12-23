Статьи по теме фриланс, карьера, тайм-менеджмент

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок648 просмотров

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества и написание статей по тематике "саморазвитие, личностный рост"

Цель: Написание интересных статей по тематикам "бизнес, карьера, личные финансы, тайм-менеджмент, планирование, самореализация, мотивация, самовнушение и визуализация".

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки.

Увлечение тематикой саморазвития - развитие памяти, бизнес, мотивация, тайм-менеджмент и прочее. Без знания "темы" просьба не писать, пустой рерайт не нужен.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество - также.

==============================

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов.

Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов - стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи стоимость : 1500 символов -2.1$ , 2000 - 2.5$.

Но чаще будут именно размера 3000 символов.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: "информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе" оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю - доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков - штрафные санкции -20% за оплату.

==============================

Тестовое сотрудничество - 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо - следующее тестовое сотрудничество - 5 статей. (также оплачиваемых)

Если после прохождения тестового сотрудничества все будет устраивать, то объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

P.S. Прошу не тратить Ваше и мое время впустую сообщениями - "буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал". Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

Написание статей
14 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Olgeina
Ольга 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$3
2 дня
Сотрудничать с Ольгой - одно удовольствие! Все задания всегда выполняются в срок, а о качестве работы и говорить нечего - всё на высшем уровне. Побольше бы таких ответственных и порядочных людей!
Очень рада работать с Евгением. Он и Ксения деликатные и тактичные люди. Их терпению в объяснении аспектов работы можно только позавидовать. Ради них хочется сделать работу больше и лучше. Всем желаю такого прекрасного заказчика, а Евгению и Ксюше творческих успехов. Надеюсь наше сотрудничество будет долгим, плодотворным и принесет много пользы
loengray
Евгения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работать с Евгенией действительно одно удовольствие - задние всегда выполняется в срок и при этом так качественно, что даже необходимости в редактировании никакой нет. Я очень надеюсь, что нас с Евгенией ждёт ещё долгое и плодотворное сотрудничество.
Продолжаем работать уже четвертый месяц. Очень интересные, творческие, темы статей, дипломатичное общение и регулярная оплата. Все, что требуется, лучше не придумаешь :)

Заявки фрилансеров

Olgeina
Ольга 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
loengray
Евгения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обзоры планшетных компьютеров

    Необходимо регулярно делать краткие обзоры планшетов. Главное требование - хорошее знание тематики и грамотный русский язык. Пример обзора, который я хочу получить: http://planshetnye.ru/win7/43-asus-eee-slate-ep121 Тексты должны быть уникальными. Можно делать ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на форуме о здоровье

    Нужно несколько постеров для оживления форума о здоровье, в частности есть много разделов, связанных с дерматологией. Форум уже наполнен, новых тем в принципе создавать не нужно, просто высказываться по существу. Оплата 10 центов за пост, ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для Покотило Татьяна (Nity)

    $50

    Переписать (дополнить) тексты, представленные по исходным адресам с использованием необходимых ключевых слов. В тексты органично вписать ссылки на указанные ресурсы. Объем текста — примерно 1500 символов. Названия брендов в виде существующих списков ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание отеля - срочно

    Нужны несколько текстов для сайта отеля: об отеле, ресторан, баня, свадебные банкеты, конференц зал, доп.услуги. Краткие описания, красивыми словами, с выражением того, что получит посетитель отеля, как хорошо будет себя чувствовать, как будет доволен ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дезоморфин (ломка, лечение)

    Описание проекта: Нужны 4 сео статьи про дезоморфин. Статьи должны быть содержательными, информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ использовать в каждой статье по 5-6 раз. 1. Ключевые слова: последствия ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Периодическое размещение новостей/статей

    Необходимо периодическое обновление сайта. Объем выработки 3-4 новости/статьи в день. Тематика webmoney. Допускается перепечатка с других новостных источников, с более менее вразумительным рерайтом (процент уникальности новости хотя бы больше 20% ). Копирайтинг статей не ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад