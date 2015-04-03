Статьи по юридической тематике

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Закрыт8 заявок190 просмотров

Нужны авторы для написания статей по юридической тематике (наследственное право, жилищное право, дарение и т.д.).

Исполнителю необходимо: разбираться в законодательстве РФ, уметь писать содержательные тексты.

В заявке желательно указать ссылки на примеры работ по схожей тематике (если есть), наличие соответствующего образования и/или опыта.

Оплата: 70 руб. за 1000 зн.б/пр. (WebMoney).

Написание статей
10 лет назад
Alex_pb
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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