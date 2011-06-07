Статьи с ключами для начинающих копирайтеров

Нужны около 40 статей с ключами по 2-2,5 тыс. знаков по тематике "шкафы-купе".

100%-ная уникальность.

Сроки: чем быстрее, тем лучше.

Бюджет небольшой, так что возможна работа с начинающими фрилансерами без отзывов и рейтинга.

Пишите цены и сколько напишете за день. Если не осилите весь объем, пишите, сколько можете взять. Возможно, выберу нескольких исполнителей.

Всю информацию оставляйте здесь. Заявки скрыты.